Перед Олимпиадой прогремел новый скандал между Украиной и Россией

Недавно россиян вернули в международный лыжный спорт

Впервые за долгое время украинские и российские лыжники пересеклись на международном уровне. Это спровоцировало заочный конфликт между делегациями на престижном турнире "Тур де Ски-2025" в Италии.

Что нужно знать

Украина и РФ впервые после начала полномасштабного вторжения выступали на одном лыжном турнире

Украинец Доценко и россиянин Коростелев обменялись репликами в СМИ

Российский лыжник получил нейтральный статус, несмотря на поддержку Путина

Украинский лыжник Андрей Доценко публично заявил, что не будет общаться с россиянами во время соревнований и назвал их "террористами". Об этом сообщает svt.se.

Они (FIS, — Ред.) говорят, что мы должны общаться с ними, но я ни с кем из них не разговариваю. Они террористы. Я также считаю, что мы не должны бороться против террористов. Я думаю, что FIS должен осознать, что россияне террористы, и они должны прислушиваться ко всему миру. Каждый день погибают люди: маленькие дети и женщины. Это неправильно. Я считаю, что об этом нужно говорить. Это неправильно. Они говорят, что спорт и политика не связаны, но спорт – это 100% политика. Андрей Доценко

Российский лыжник Савелий Коростелев, который выступает на турнире в нейтральном статусе (без флага и гимна), отказался отвечать на слова украинца, добавив, что "все мы — одна большая семья".

Я могу говорить с кем-либо, без всяких провокаций. Что касается политики, я не хочу об этом говорить. Я повторю: я рад говорить со всеми, встречаться со всеми. Мы здесь как одна семья. Савелий Коростелев

В сети раскритиковали слова российского лыжника. Украинские пользователи не понимают, почему страну-агрессора допустили к международным соревнованиям.

Добавим, что Коростелев получил нейтральный статус, несмотря на публичную поддержку президента России Владимира Путина и армии РФ. В соцсетях он ставил лайки под соответствующими публикациями. Вероятно, новый виток конфликта между украинскими и российскими лыжниками произойдет уже на Олимпиаде-2026.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) решил допустить РФ к Играм-2026 по тем же правилам, которые действовали на Олимпиаде в Париже. Однако некоторые международные федерации, к примеру, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) выступила против данного решения и отказала россиянам в выдаче нейтрального статуса для участия в отборе на Олимпийские игры. РФ обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) и выиграла иск против FIS. CAS обязал FIS допустить российских лыжников и сноубордистов к соревнованиям в олимпийских дисциплинах в нейтральном статусе, а спортсменов в паралимпийских дисциплинах на тех же условиях, что и спортсменов из других стран.