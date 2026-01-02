Суперзвезда сборной Украины может вернуться в команду после бунта

Спортсмен со скандалом покидал Сине-желтых

Известный украинский волейболист, доигровщик итальянской "Перуджи" Олег Плотницкий может вновь оказаться в национальной команде. В марте 2025 года он объявил о завершении международной карьеры.

Что нужно знать

Плотницкий покинул сборную Украины после серии скандалов

Национальная команда без Олега удачно дебютировала в Лиге наций

Волейболист поговорил с тренером о своем возвращении

Соответствующий комментарий Плотницкого приводит ua.tribuna.com. По словам спортсмена, он провел конструктивный разговор с главным тренером сборной Украины Раулем Лосано.

Все, что могу написать, это – да, мы провели достаточно хороший и конструктивный разговор, в котором нашли общий язык. Возвращение в сборную? До сборной еще очень много времени. Кто был инициатором разговора? Мы вместе с Раулем Лосано планировали встретиться. Олег Плотницкий

Напомним, уход из сборной Плотницкого, возможно, является отголоском одного из скандалов. Латвиец Угис Крастиньш, возглавлявший сборную Украины в 2016-2023 годах, покинул свой пост, после чего на его место назначили аргентинского специалиста Рауля Лосано. Затем сразу 9 игроков, в том числе Плотницкий, отказались выступать за национальную команду. Позднее "отказники", кроме Олега, вернулись в команду, а национальная сборная удачно дебютировала в Лиге наций.