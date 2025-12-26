Одружився з українкою і взяв українське прізвище: де зараз Едмар, який став своїм у Харкові

Едмар зробив блискучу кар’єру в Україні

Бразилець Едмар Галовський де Ласерда залишив великий слід у вітчизняному футболі. Він став легендою "Металіста", а також одним із найуспішніших легіонерів в історії України.

"Телеграф" розповідає про культового бразильського півзахисника, який став своїм не лише у Харкові, а й у всій Україні. Едмар розпочинав свою українську частину кар’єри у Криму, там він знайшов і кохання свого життя.

1 січня 2003 року Едмар за 125 тисяч євро перейшов з "Інтернасьонала" до "Таврії" (Сімферополь). Тут він провів 4 роки та познайомився з майбутньою дружиною Тетяною, яка була родом із села Кленівка поблизу Сімферополя. До речі, після весілля бразилець узяв українське прізвище.

Едмар із дружиною Тетяною/Фото: ФК "Металіст"

У серпні 2007 року Едмар перейшов до "Металіста" за 100 тис. євро. У Харкові він провів свої найкращі футбольні роки, став громадянином України та першим серед бразильців отримав виклик до національної збірної України. До речі, Едмар зіграв 15 матчів за Синьо-жовтих та відзначився 1 голом.

Едмар у "Металісті"/Фото: Getty Images

Потім у його кар’єрі були "Дніпро", "Бока Ратон" (США), "Металіст 1925" та перша робота тренером у харківському клубі. У "Металісті 1925" Едмар пройшов шлях від тренера та асистента до головного тренера. Український бразилець не побоявся повернутися до України під час повномасштабного вторгнення РФ.

Хотілося хоч чимось допомогти Україні та підтримати її мешканців. Звичайно, дружина була проти мого переїзду, але мені вдалося її переконати. А страху не було. У цьому плані я фаталіст буде, як буде. Мої українські друзі чудово знають, як я люблю Україну та наскільки їй вдячний за те, ким став у підсумку. Я тут із 2002 року. Тут одружився, народилися діти, тут пройшла кар’єра. Едмар

2024 року Едмар вирушив підкорювати Азію, де отримав роботу асистента в казахстанському "Тоболі", а 2025 року він перебрався до Киргизстану, очоливши збірну U-23 цієї країни. Крім того, у листопаді 2025 року Галовський де Ласерда став головним тренером "Мурас Юнайтед" (Манас, Киргизстан). Таким чином, Едмар зараз працює у Киргизстані, поєднуючи дві посади. До речі, там він замінив українця Сергія Пучкова, якого звільнили зі скандалом.

Едмар очолив олімпійську збірну Киргизстану/Фото: facebook.com/otkurbek.rahmanov

Як Едмар запалював на полі в Україні

