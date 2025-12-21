Соперник Джошуа установил уникальный рекорд в боксе, который невозможно побить

Американский боксер использовал прием из другого вида спорта во время поединка

Бывший двукратный чемпион мира по боксу Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) провел знаковый бой против боксера-блогера Джейка Пола (12-2, 7 КО). Поединок завершился убийственным нокаутом и установил уникальный рекорд.

Что нужно знать

Джошуа остановил Пола в шестом раунде

Пол спасался от Энтони с помощью "попыток тейкдауна"

В сети насчитали 13 подобных действий, которые запрещены в боксе

Дело в том, что во время боксерского боя Пол, спасаясь от ударов британского гиганта, бросался тому в ноги, либо устраивал борьбу. В ММА такой прием называют попыткой тейкдауна. Всего Джейк 13 раз пытался перевести оппонента в партер, передает AFeldmanMMA.

Удивительная статистика: Джейк Пол предпринял 13 попыток перевода в партер против Энтони Джошуа, нанеся при этом всего 16 ударов. Боксерский рекорд, который никогда не будет побит. Похоже, что девятая попытка перевода в партер стала последней каплей для Эй-Джея. AFeldmanMMA

Добавим, что по началу судья никак не реагировал на падения Пола, однако терпение рефери закончилось и он начал отсчитывать американцу нокдауны. Официально Джейк трижды побывал в нокдаунах и один раз в нокауте.

