Первый после Бога: где сейчас Марко Девич, которого любил весь Харьков

Футболист стал легендой харьковского "Металлиста"

Успехи харьковского футбола времен независимости Украины непременно связаны с "Металлистом" времен Александра Ярославского. Наконечником той великой команды выступал сербский форвард Марко Девич.

Что нужно знать

Девич повесил бутсы на гвоздь в 2020 году

Марко — лучший бомбардир в истории "Металлиста"

Болельщики дали Марко необычное прозвище

Девич стал одним из символов клуба, получив в Харькове прозвище "Первый после Бога". "Телеграф" рассказывает, что известно о Марко.

Марко пришел в "Металлист" из "Волыни". Нападающий закрепился в основе харьковчан и стал основным форвардом. В 2012 году Девич пошел на повышение в "Шахтер", однако дела у сербского футболиста там не заладились и вскоре он вновь вернулся в Харьков, где он стал лучшим бомбардиром в истории "Металлиста" (98 голов в 223 играх).

Заряд "Марко Девич" на матче чемпионата Украины

Болельщики прозвали Девича "Первым после Бога" из-за соответствующей кричалки, которую придумали ультрас "Металлиста" по дороге на игру с "Шахтером". Песен про разных игроков харьковской команды было много, однако полюбилась фанатам лишь одна: "Забивает много и играет ярко! Первый после Бога – это Девич Марко!"

Девич провел яркую карьеру футболиста, а Украина стала ему вторым домом. В 2008 году Марко получил украинский паспорт и стал выступать за Сине-желтых на международной арене. За Украину футболист оформил 7 голов в 35 матчах. Именно Девич забил самый знаменитый гол-фантом в истории украинского футбола. В игре против Англии на Евро-2012 Марко прошил вратаря, а центрбек, выбил круглого уже за ленточкой ворот. Взятие ворот не засчитали.

В 2017 году Марко во время войны на Донбассе отправился играть в чемпионат России. Многие болельщики рассудили это как предательство. Карьеру украинский серб завершил в 2020 году в Азербайджане, где он выступал за "Сабах".

Девич не давал публичных комментариев о полномасштабной войне в Украине. Он ведет непубличный образ жизни. В 2022 году Марко сообщал, что проводит время с семьёй и занимается недвижимостью (сдает в аренду квартиры).