У известной украинской певицы обнаружили опухоль

Известная украинская певица и блогерша Даша Майорова сообщила, что у нее нашли опухоль.

В сторис Инстаграма 25-летняя интернет-знаменитость рассказала своим подписчикам, что опухоль в ее груди появилась за три-четыре месяца и выросла на 2 см.

Биопсию я сделала. Это был ужас. Теперь жду результата, но в любом случае будет операция… Если что, мое моральное состояние уже окей Даша Майорова

Позднее девушка удалилa публикацию и уточнилa, что у нее нет рака, отметив, что некоторые начали на этом спекулировать. В новом сообщении Майорова пояснила, что у нее выявили доброкачественное образование и сделали биопсию, чтобы исключить онкологическое заболевание.

Я удалила ту историю, потому что возможно я ее написала очень щемяще. Нашли доброкачественную опухоль, выросшую за 4 месяца до 2 см. Сделали биопсию — чтобы исключить онко. У меня НЕ рак. ПОСЫЛ СТОРИЗ: проверяйте здоровье Даша Майорова

Кто такая Даша Майорова

Родилась в Кременчуге 24 апреля 2000 года. Прежде чем стать популярной в соцсетях, Даша работала визажисткой и начинала свой путь именно с видео о макияже и красоте.

Популярность Майоровой принес блог в TikTok. Сегодня Майорову знают и как певицу. В ее творческом багаже такие песни, как "Мнения", "Имя", "Незаменимые", "Поджог" и многие другие. Выступает она под сценическим именем MAYOROVA.

