Нужна только вода и соль. Как за 15 минут точно узнать, взойдут ли семена

Как узнать всхожесть семян перца, помидоров, кабачков? 15-минутный тест способен определить, какие семена овощей дадут хорошие всходы.

Многие огородники имеют внушительные запасы семян, которые хранятся на протяжении многих лет. Но перед посевом очень желательно точно знать, какие семена еще способны взойти, а какие можно выкинуть. И чтобы не тратить время зря, следует сделать простой тест на всхожесть.

Для теста вам потребуется стакан воды, чайная ложка обычной кухонной соли и 15 минут времени.

Делаем солевой раствор, тщательно перемешивая его ложкой. После растворения соли в стакан опускаем семена и выжидаем четверть часа.

По истечению времени смотрим, какие семена плавают сверху. Их сразу можно отобрать и выбросить, они не способны дать нормальные всходы, и работа с таким семенным материалом только отнимет ваше ценное время.

Те семена, которые опустились на дно стакана, являются полновесными и дают хорошее потомство.

После теста семена промывают, обсушивают и хранят далее либо сразу производят посев.

