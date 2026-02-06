Февральский рывок: три знака китайского гороскопа, которых ждет большой успех в конце зимы

Узнайте, кто в списке счастливчиков

По китайскому календарю год Красной Огненной Лошади наступит только 17 февраля. Астрологи уже сделали прогнозы, кому из знаков китайского гороскопа сильно повезет к концу этой зимы.

"Телеграф" рассказывает о знаках восточного гороскопа, для которых конец февраля станет самым счастливым и успешным временем.

Как оказалось, в списке счастливчиков три знака китайского гороскопа — Дракон, Собака и Лошадь. Об этом пишет China Explorer Tour.

Дракон

Февраль станет для Драконов временем высокого полета. Если в начале года была некая пробуксовка, то уже к концу зимы вы рванете вперед с бешеной скоротью. Будьте готовы к переменам на работе, которые приведут вас к взлету по карьерной лестнице и принесут хорошую прибыль. Не бойтесь брать на себя ответственность. Ваша харизма сейчас — ваш главный капитал.

Собака

К концу зимы все предыдущие усилия и трудолюбие Собаки начнут давать свои щедрые плоды. Это отобразится и на материальном состоянии, и на инвестициях, и на личных отношениях. Если вы искали надежного союзника в бизнесе или спутника жизни — конец февраля идеален для этого. Доверяйте своей интуиции, она обострена как никогда.

Лошадь

Хозяйкой 2026 года станет Лошадь, поэтому ваша стихия только усилится, особенно в конце зимы. Энергия будет бить ключом, а все препятствия просто исчезнут с вашего пути, и начнется все это как раз к концу февраля. Успех будет сопровождать вас абсолютно во всех начинаниях, связанных с переменами. Так что смело планируйте переезды, смену деятельности или перемены в личной жизни.

