Можно купить квартиру в центре Киева: в "Киевстар" продают номера за космические деньги (фото)

Ценник самого дорогого номера перевалил за 4,7 миллиона гривен

Мобильный оператор "Киевстар" предлагает клиентам услугу выбора индивидуального номера телефона. Абоненты могут самостоятельно подобрать комбинацию цифр, которая легко запоминается или имеет особое значение.

Среди доступных вариантов есть как относительно доступные номера, так и эксклюзивные предложения, цена которых достигает нескольких миллионов гривен. "Телеграф" нашел актуальные "ценники" и уникальные мобильные номера на сайте MegaNomer.

Самым дорогим из доступных номеров является 067 000 000 0. Его стоимость составляет 4 729 962 гривны. Такая комбинация считается максимально престижной вероятно из-за простоты и уникальности набора цифр.

Примеры самых дорогих номеров "Киевстар". Фото: MegaNomer

За эти деньги можно купить однокомнатную квартиру в центре Киева.

Объявления о продаже квартиры в Киеве. Фото: OLX

Среди других дорогих вариантов – номер 068 999 999 9, который обойдется покупателю почти в 1,3 миллиона гривен. Также за примерно 860 тысяч гривен можно приобрести номер формата 067х77 777 7. Еще один заметный вариант — номер 098 700 000 0, который стоит 730 994 гривны.

Кроме этого, в списке эксклюзивных номеров представлены варианты стоимостью около 600 тысяч, 559 тысяч и 516 тысяч гривен, а также номера с более низкими ценами.

Для кого такие номера?

Такие номера обычно пользуются спросом среди бизнеса, публичных лиц и клиентов, желающих подчеркнуть статус или создать узнаваемый контакт для работы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как изменились тарифы на мобильные операторы после подорожания.