Спасают не только двойники? Куда Путин часто пропадает и почему врет о своем здоровье

В Кремле используют идентичные кабинеты и заранее записанные видео

Президент России Владимир Путин нередко оказывается в центре внимания из-за редких публичных выступлений и своих неоднозначных заявлений о здоровье. Недавний рассказ о медицинском обследовании вызвал больше вопросов, чем ответов.

Что нужно знать:

Детали визита Путина на медобследование оказались противоречивыми

Его внезапные исчезновения из публичной жизни вызывают вопросы о реальном местонахождении

Для создания иллюзии постоянного присутствия Путина построены идентичные кабинеты в разных городах

Теории о двойниках российского лидера обсуждаются уже много лет

Как Путин врет о своем здоровье

По информации российского оппозиционного издания "Можем объяснить", российский диктатор впервые за долгое время, в ноябре 2025 года сообщил о прохождении медицинского обследования. Его рассказ длился всего 25 секунд, но за это время возникло сразу несколько противоречий. Сначала Путин заявил, что обследование заняло почти двое суток, но позже уточнил, что пришел в клинику вечером, а ушел на следующий день — фактически, прошло всего одни сутки.

Путин долгое время поддерживал образ человека, который якобы никогда не болеет: крепкий, спортивный, всегда в форме. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков регулярно подтверждал отличное самочувствие президента, а сам глава Кремля активно демонстрировал спортивные навыки, участвуя в хоккее и дзюдо. Но с годами этот имидж все сильнее расходится с реальностью.

Куда постоянно исчезает Путин

Особенно бросается в глаза частое исчезновение Путина из публичного пространства. Он внезапно пропадает на дни и недели, а Кремль публикует заранее записанные видео — так называемые "консервы". Первые подобные случаи отмечены еще в 2012 году, когда у российского президента обострились проблемы со спиной. С тех пор практика стала системной: например, в марте 2015 года Путин отсутствовал 10 дней, а все встречи демонстрировались через заранее записанные видео.

"Чтобы "консервные" записи с Путиным выглядели свежими, чиновники одинаково одеваются в день записи и день публикации. Но их выдают детали"

Для усиления иллюзии постоянного присутствия в Кремле построены несколько идентичных кабинетов в Ново-Огарево, Сочи и Валдае — с одинаковой мебелью и интерьером, сообщают журналисты. Это позволяет проводить совещания в Москве, пока Путин физически находится за сотни километров или проходит лечение.

Кроме того стоит добавить, что дискуссии о существовании двойников российского президента ведутся уже много лет. На днях Путин провел "горячую линию" в Москве и удивил новой внешностью.