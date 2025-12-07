Забарный устроил бунт в ПСЖ: детали скандала
Странный состав на игру спровоцировал массу слухов вокруг парижского гранда
Защитник сборной Украины Илья Забарный не попал в заявку "Пари Сен-Жермен" на матч против "Ренна" (5:0) в 15-м туре чемпионата Франции сезона 2025/26. Главный тренер парижан Луис Энрике заявил о болезни украинца, однако СМИ сообщают другую версию.
Что нужно знать
- ПСЖ разгромил "Ренн" в Лиге 1
- Забарный не попал в заявку на игру, Сафонов вышел в старте
- СМИ считают, что украинец отказался выходить на поле вместе с россиянином
- Официальная версия гласит, что Забарный заболел
Sport.ua со ссылкой на ресурс So Foot сообщает, что Забарный отказался выходить на матч из-за россиянина Матвея Сафонова. Футболист сборной РФ впервые в сезоне вышел в стартовом составе ПСЖ.
По информации источника, Забарный якобы отказался выходить на поле, узнав, что Матвей попал в стартовый состав. Добавим, что ПСЖ разгромил "Ренн" со счетом 5:0 и занимает второе место в первенстве Франции.
Напомним, Забарный присоединился к ПСЖ в августе 2025 года. Трансфер оказался скандальным, ведь защитник сборной Украины перешел в команду с россиянином Сафоновым. К слову, Матвей уже попадал в конфуз из-за фото с украинцем, а Илья уже успел забить свой дебютный гол за "Пари Сен-Жермен".