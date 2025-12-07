Тренер ПСЖ выпустил россиянина и спрятал Забарного: скандал во Франции

Наставник парижан упрекнул журналистов в раздувании скандала

Главный тренер французского "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике высказался о победе против "Ренна" (5:0) в 15-м туре чемпионата Франции сезона 2025/26. В заявку на матч не попал украинец Илья Забарный, а россиянин Матвей Сафонов сыграл свой первый поединок за парижан за долгое время.

Что нужно знать

ПСЖ разгромил "Ренн" в Лиге 1

Забарный не попал в заявку на игру, Сафонов вышел в старте

Луис Энрике упрекнул журналистку, которая попыталась связать отсутствие украинца из-за россиянина в составе

Луис Энрике разозлился, когда его спросили, почему Забарный и Сафонов не сыграли вместе. Об этом сообщает RMC Sport.

Невероятно… Каждый раз, когда вы задаете вопрос, вы ищете проблему. Постоянно. Забарный болен. Он просто болеет. Он болел последние два дня. Но я знаю, что вам важнее говорить о скандалах, постоянно их искать. Но ничего такого нет, он болен. Мы довольны пятью забитыми голами, мы не пропустили ни одного, "Ренн" играл очень хорошо и не заслуживает такого счета, но мы были максимально эффективны. Луис Энрике

Видеообзор матча ПСЖ - "Ренн"

ПСЖ идет на втором месте в Лиге 1, отставая от "Ланса" на 1 очко. В Лиге чемпионов парижский суперклуб также идет вторым.

Напомним, Забарный присоединился к ПСЖ в августе 2025 года. Трансфер оказался скандальным, ведь защитник сборной Украины перешел в команду с россиянином Сафоновым. К слову, Матвей уже попадал в конфуз из-за фото с украинцем. Добавим, что Илья уже успел забить свой дебютный гол за "Пари Сен-Жермен".