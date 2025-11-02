"Шахтер" - "Динамо": где и когда бесплатно смотреть матч-реванш

Бело-синие и Горняки на этот раз сыграют в чемпионате Украины

В воскресенье, 2 ноября, гранды украинского футбола встретятся в рамках центрального поединка 11-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ). На сайте "Телеграф" будет доступна онлайн-трансляция матча "Шахтер" — "Динамо".

Что нужно знать

"Динамо" и "Шахтер" проведут второй матч подряд

Кубковая игра завершилась победой Бело-синих

Вторую игру покажут в Украине на канале "УПЛ ТБ"

В прямом эфире в Украине матч "Шахтер" — "Динамо" покажет "УПЛ ТБ". С полным списком ресурсов, где доступен данный канал можно ознакомиться на официальном сайте УПЛ. Игра "Шахтер" — "Динамо" состоится на "Арене Львов", начало поединка в 18:00 по киевскому времени.

Накануне "динамовцы" и Горняки сыграли в Кубке Украины. Бело-синие выбили донецкий клуб из турнира, победив со счетом 2:1.

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2), после чего крупно уступили "Самсунспору" (0:3). В 3-м туре ЛК столичный клуб сыграет против боснийского ФК Зриньски (06.11.2025).

"Шахтер", в свою очередь, по итогам еврокубковой квалификации сумел отобраться в основной этап Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки сыграют против исландского "Брейдаблика" (06.11.2025).