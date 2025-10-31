Реванш "Шахтера" и "Динамо": расписание и результаты матчей 11 тура чемпионата Украины (видео)
-
-
Горняки и Бело-синие проведут центральный поединок тура
В пятницу, 31 октября, матчем "Кудровка" — "Оболонь" стартует 11-й тур Украинской премьер-лиги (УПЛ). Накануне в Киеве прогремело первое Классическое дерби сезона — "Динамо" — "Шахтер" (2:1).
Что нужно знать
- 11-й тур УПЛ продлится с 31 октября по 3 ноября
- Лидирует в первенстве "Шахтер"
- Горняки попытаются взять реванш у Бело-синих за поражение в Кубке Украины
"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 11-го тура УПЛ. Добавим, что в прямом эфире в Украине все игры первенства транслирует "УПЛ ТБ". В центральном поединке тура сыграют "Динамо" и "Шахтер".
Расписание, результаты и видеообзоры матчей 11-го тура УПЛ (обновляется)
Пятница, 31 октября
18:00. "Кудровка" — "Оболонь"
Суббота, 1 ноября
13:00. "Кривбасс" — СК "Полтава"
15:30. "Колос" — "Александрия"
18:00. "Эпицентр" — "Верес"
Воскресенье, 2 ноября
15:30. "Заря" — "Рух"
18:00. "Шахтер" — "Динамо"
Понедельник, 3 ноября
15:30. ЛНЗ — "Карпаты"
18:00. "Полесье" — "Металлист 1925"
Напомним, 4 украинские команды пробились в квалификацию еврокубков по итогам сезона 2024/25, однако в основном этапе еврокубков сыграют только "Динамо" и "Шахтер". Киевляне стартовали на турнире с двух поражений, Горняки имеют 3 очка после 2 игр.