Реванш "Шахтера" и "Динамо": расписание и результаты матчей 11 тура чемпионата Украины (видео)

Горняки и Бело-синие проведут центральный поединок тура

В пятницу, 31 октября, матчем "Кудровка" — "Оболонь" стартует 11-й тур Украинской премьер-лиги (УПЛ). Накануне в Киеве прогремело первое Классическое дерби сезона — "Динамо" — "Шахтер" (2:1).

Что нужно знать

11-й тур УПЛ продлится с 31 октября по 3 ноября

Лидирует в первенстве "Шахтер"

Горняки попытаются взять реванш у Бело-синих за поражение в Кубке Украины

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры всех матчей 11-го тура УПЛ. Добавим, что в прямом эфире в Украине все игры первенства транслирует "УПЛ ТБ". В центральном поединке тура сыграют "Динамо" и "Шахтер".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 11-го тура УПЛ (обновляется)

Пятница, 31 октября

18:00. "Кудровка" — "Оболонь"

Суббота, 1 ноября

13:00. "Кривбасс" — СК "Полтава"

15:30. "Колос" — "Александрия"

18:00. "Эпицентр" — "Верес"

Воскресенье, 2 ноября

15:30. "Заря" — "Рух"

18:00. "Шахтер" — "Динамо"

Понедельник, 3 ноября

15:30. ЛНЗ — "Карпаты"

18:00. "Полесье" — "Металлист 1925"

Турнирная таблица УПЛ

Напомним, 4 украинские команды пробились в квалификацию еврокубков по итогам сезона 2024/25, однако в основном этапе еврокубков сыграют только "Динамо" и "Шахтер". Киевляне стартовали на турнире с двух поражений, Горняки имеют 3 очка после 2 игр.