Голевой пас на счету ветра: футболист "Динамо" забил уникальный гол "Шахтеру" (видео)
Игрок делал навес, а получился удар по воротам
В пятницу, 31 октября, в юношеском чемпионате Украины по футболу прогремело Классичекое дерби. "Шахтер" U-19 принимал "Динамо" U-19.
Что нужно знать
- "Шахтер" проиграл "Динамо" в юношеском первенстве
- Победный гол оформил "динамовец" Константин Губенко
- Взятие ворот взбудоражило сеть из-за фантастической траектории полета мяча
Встреча, проходившая на "Княжа-Арена" в Счастливом (Киевская область), завершилась со счетом 3:2 в пользу киевлян. Об этом сообщает "Телеграф".
Главной звездой матча стал "динамовец" Константин Губенко, оформивший победный гол. На 89-й минуте при счете 2:2 18-летний правый защитник Бело-синих исполнил навес в чужую штрафную, а мяч по невероятной траектории залетел в ворота.
В сети уже называют этот гол одним из лучших в истории украинского футбола. Некоторые пользователи записали в ассистенты Губенко ветер.
Добавим, что "Шахтер" U-19, несмотря на поражение, продолжает лидировать в юношеском первенстве. Бело-синие отстают от Горняков на 2 очка
Напомним, основные составы "Динамо" и "Шахтера" сыграют в УПЛ уже в воскресенье, 2 ноября. Накануне Горняки и Бело-синие провели матч в Кубке Украины.