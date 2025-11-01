Жест дружбы? В России восхитились совместным фото с украинскими спортсменками на Евро

Российская пропаганда использовала украинок

В субботу, 1 ноября, на чемпионате Европы по роллер‑фристайлу в Ананьи (Италия) произошла неоднозначная ситуация. Украинские спортсменки сфотографировались на подиуме вместе с представительницей России.

Российские пропагандисты тут же распространили данную новость. Об этом сообщает "Телеграф". К примеру, Комсомольская правда выпустила статью, которая начиналась со слов "Жест дружбы?".

Инцидент произошел во время награждения в дисциплине "слайды". Украинские роллер-фристайлистки Мария Погуляка и София Китайгора завоевали "золото" и "бронзу", а россиянка Анна Кукушкина выиграла "серебро".

На церемонии награждения все трое остались на пьедестале почета, чтобы сделать совместные фото. Снимок опубликован на странице европейского отделения Международной федерации роллер-спорта (World Skate Europe) в instagram. Добавим, что представительница РФ выступала на турнире в нейтральном статусе (без флага и гимна).

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину большинство федераций запретило россиянам участвовать в международных турнирах. Однако в некоторых видах спорта дела обстоят иначе. Тем не менее украинцы почти всегда отказывались от совместных снимков с представителями стран-агрессоров. К примеру, на чемпионате Европы по прыжкам в воду среди юниоров в Афинах (Греция) это сделала украинка Вероника Андращук. Также подобный протест на счету украинского борца Ярослава Фильчакова.