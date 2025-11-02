"Шахтер" - "Динамо": онлайн-трансляция матча УПЛ

Горняки попытаются взять реванш у Бело-синих

В воскресенье, 2 ноября, "Шахтер" в рамках центрального поединка 11-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) примет "Динамо". Горняки накануне проиграли киевлянам в Кубке Украины (2:1).

Что нужно знать

"Динамо" и "Шахтер" проведут второй матч подряд

Кубковая игра завершилась победой Бело-синих

Победитель возглавит турнирную таблицу УПЛ

На сайте "Телеграф" будет доступна аудиотрансляция игры от Football Hub. Начало матча в 18:00 по киевскому времени.

Прямая аудиотрансляция матча "Шахтер" — "Динамо"

Турнирная ситуация обязывает обе команды играть на победу. На данный момент в УПЛ лидирует "Шахтер", правда, Горняки опережают "динамовцев" всего на 1 очко.

Турнирная таблица УПЛ

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2), после чего крупно уступили "Самсунспору" (0:3). В 3-м туре ЛК столичный клуб сыграет против боснийского ФК Зриньски (06.11.2025).

"Шахтер", в свою очередь, по итогам еврокубковой квалификации сумел отобраться в основной этап Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки сыграют против исландского "Брейдаблика" (06.11.2025).