Шевченко угодил в очередной скандал

Глава украинского футбола решил продвигать другой вид спорта в Украине

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ), легендарный украинский футболист развивает падел в Украине. Все бы ничего, но его прямыми обязанностями является развитие футбола в стране.

Об этом сообщает epravda.com.ua. По информации источника, популяризацией падела в Украине также занимается BGV Group Management президента "Полесья" Геннадия Буткевича.

В январе 2025 года в Украине были зарегистрированы компании "А7 — Падел" и "Паддл Арсенал". Данными фирмами руководит сестра Шевченко Елена, а глава УАФ является конечным бенефициаром. Аналогичная компания A7 Padel Holding Ltd создана "Шевой" и в Великобритании.

A7 Padel – это операционная компания, которая занимается управлением и развитием падела в Украине. Мы формируем концепцию клубов, стандарты обслуживания, учебные программы и турнирные форматы. A7 Padel – это также бренд, владельцем которого является Андрей Шевченко. Британская компания является частью нашей международной структуры для развития бренда и привлечения партнеров в Европе. Елена Шевченко

В начале ноября в тестовом режиме запускается первый падел-клуб компании – A7 Padel Pechersk на Кловском спуске в Киеве. Примечательно, что партнёром Шевченко в компании "Паддл Арсенал" является первый вице-президент УАФ Артем Стоянов.

В сети раскритиковали Шевченко, который уделяет время паделу, пока украинский футбол находится в плачевном состоянии.

Напомним, Шевченко возглавил украинский футбол в январе 2024 года. Уже на следующий день он угодил в скандал. Периодически на футбольного функционера сыпется критика.