По 10 часов без света. Какие графики отключений действуют в Черкасской области 22 декабря
В течение суток применяются отключения для нескольких очередей одновременно
В Украине длительное время применяются графики почасовых отключений для всех областей. Не исключением стала и Черкасская область, где местами нет электричества по 7 и более часов.
Что нужно знать:
- Почасовые отключения введены из-за регулярных ударов России по энергетике
- Каждая новая атака негативно влияет на графики
- Во время аварийных или экстренных отключений почасовые графики не действуют
Когда не будет света в Черкасской области 22 декабря
В понедельник, 22 декабря, в Черкасской области действуют почасовые графики отключений для бытовых и промышленных потребителей. По данным "Укрэнерго", применяется несколько очередей одновременно.
Черкасская область:
Как узнать свою группу отключения света
На сайте Черкассыоблэнерго есть возможность просматривать графики отключения света через собственный веб-ресурс. Как пользоваться:
- Шаг 1. Зайдите на официальный веб-сайт Черкассыоблэнерго.
- Шаг 2. Прокрутите страницу ниже и найдите "Выключение света".
- Шаг 3. Щелкните раздел "Перечень отключений".
- Шаг 4. В соответствующих строках ниже введите название улицы и номер дома, выбирая варианты из выпадающего меню.
- Шаг 5. Просмотр персонального графика на дисплее.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что будет со светом, если в Украине ударят морозы до -10 градусов.