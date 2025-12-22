По 10 часов без света. Какие графики отключений действуют в Черкасской области 22 декабря

В течение суток применяются отключения для нескольких очередей одновременно

В Украине длительное время применяются графики почасовых отключений для всех областей. Не исключением стала и Черкасская область, где местами нет электричества по 7 и более часов.

Что нужно знать:

Почасовые отключения введены из-за регулярных ударов России по энергетике

Каждая новая атака негативно влияет на графики

Во время аварийных или экстренных отключений почасовые графики не действуют

Когда не будет света в Черкасской области 22 декабря

В понедельник, 22 декабря, в Черкасской области действуют почасовые графики отключений для бытовых и промышленных потребителей. По данным "Укрэнерго", применяется несколько очередей одновременно.

Черкасская область:

Графики отключения света в Черкасской области 22 декабря

Как узнать свою группу отключения света

На сайте Черкассыоблэнерго есть возможность просматривать графики отключения света через собственный веб-ресурс. Как пользоваться:

Шаг 1. Зайдите на официальный веб-сайт Черкассыоблэнерго.

Зайдите на официальный веб-сайт Черкассыоблэнерго. Шаг 2. Прокрутите страницу ниже и найдите "Выключение света".

Прокрутите страницу ниже и найдите "Выключение света". Шаг 3. Щелкните раздел "Перечень отключений".

Щелкните раздел "Перечень отключений". Шаг 4. В соответствующих строках ниже введите название улицы и номер дома, выбирая варианты из выпадающего меню.

В соответствующих строках ниже введите название улицы и номер дома, выбирая варианты из выпадающего меню. Шаг 5. Просмотр персонального графика на дисплее.

