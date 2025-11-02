"Шахтар" — "Динамо": де і коли безкоштовно дивитися матч-реванш

Біло-сині та Гірники цього разу зіграють у чемпіонаті України

У неділю, 2 листопада, гранди українського футболу зустрінуться у рамках центрального поєдинку 11-го туру Української прем’єр-ліги (УПЛ). На сайті "Телеграф" буде доступна онлайн-трансляція матчу "Шахтар" — "Динамо".

Що потрібно знати

"Динамо" та "Шахтар" проведуть другий матч поспіль

Кубкова гра завершилася перемогою Біло-синіх

Другу гру покажуть в Україні на каналі "УПЛ ТБ"

У прямому етері в Україні матч "Шахтар" — "Динамо" покаже "УПЛ ТБ". З повним списком ресурсів, де доступний цей канал, можна ознайомитися на офіційному сайті УПЛ. Гра "Шахтар" — "Динамо" відбудеться на "Арені Львів", початок поєдинку о 18:00 за київським часом.

Напередодні "динамівці" та Гірники зіграли у Кубку України. Біло-сині вибили донецький клуб із турніру, перемігши з рахунком 2:1.

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 не зуміло подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів. Київський клуб потрапив у Лігу конференцій, де Біло-сині стартували поразкою від "Крістал Пелас" (0:2), після чого поступилися "Самсунспору" (0:3). У 3-му турі ЛК столичний клуб зіграє проти боснійського ФК Зрінськи (06.11.2025).

"Шахтар", своєю чергою, за підсумками єврокубкової кваліфікації зумів відібратися до основного етапу Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники зіграють проти ісландського "Брейдабліку" (06.11.2025).