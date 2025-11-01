Известный бодибилдер умер, оплакивая своего кота

Здоровье спортсмена ухудшилось после смерти пушистого друга

Бодибилдер Рикардо Ноласко душ Сантуш, более известный как Каду Сантос, умер от инсульта. В последние недели жизни спортсмен тяжело переживал смерть своего любимого кота Бакизиньо (Баки).

Что нужно знать

Умер бразильский бодибилдер Каду Сантос

Накануне у силача умер домашний питомец

У Сантоса не выдержало сердце из-за стресса после смерти Баки

Мать силача Ива Ноласко рассказала, что ее сын прошел через эмоциональный стресс из-за смерти пушистого друга. У него поднялось давление, болела голова, начались судороги, а затем случился инсульт, передает Dailymail.

После инсульта уже в больнице у Каду диагностировали поражение головного мозга, у него началась инфекция легких, из-за чего сердце перестало справляться. Его похороны состоялись 21 октября в Нову-Амбургу на окраине города Порту-Алегри.

Каду Сантос и Баки

Каду Сантос гладит Баки

Баки не стало за несколько недель до смерти хозяина

Бакизиньо

31-летний Каду вел блог в Instagram, где рассказывал о бодибилдинге новичкам и не только. Сантос был 11-кратным чемпионом по бодибилдингу в Бразилии и двукратным абсолютным чемпионом престижного регионального конкурса Muscle Contest.

Каду Сантос был успешным бодибилдером

Каду Сантос 11 раз побеждал на турнирах в Бразилии

Каду Сантос демонстрирует свои мускулы

Каду Сантос перед соревнованиями

Невеста Сантоса Сабрина Уоллман также упомянула кота в своем публичном прощании с любимым.

Сегодня я понимаю, что наш Баки ушел, потому что мир не может существовать, где вы двое не вместе. Сабрина Уоллман

В июле 2025 года Каду Сантос сделал предложение Сабрине Уоллман

После смерти Баки Сантос трогательно попрощался с котом в соцсетях.

Я буду скучать по тому как ты спишь рядом с нашей кроватью, по твоим миллионам волос на диване, по тому, как ты просишь куриные или рисовые крекеры на кухонном столе, по нашим прогулкам в парке, по твоей радости при виде пакетика кошачьего корма и даже по всему тому мусору, который ты разбросал по всему дому. Мне так жаль, что ты уходишь, Баки, но я буду любить тебя вечно. Каду Сантос

Напомним, в 2024 году умер известный белорусский бодибилдер Илья "Голем" Ефимчук. Силач прославился в Интернете благодаря своим внушительным размерам.