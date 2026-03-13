Продолжатся ли отключения летом и где может быть сложнее всего. Эксперт объяснил ситуацию

В теплые месяцы солнечная генерация может давать до 25% всей электроэнергии.

Летом в Украине могут сохраниться графики почасовых отключений, даже если не будет новых ударов России по энергетическим объектам. После жестких ограничений в январе-феврале сейчас ситуация улучшилась.

Чего ждать со светом в летние месяцы в блиц интервью "Телеграфу" рассказал Александр Голиздра, глава Лиги энергетического развития Украины: Даже без обстрелов: эксперт назвал условия, при которых вернутся графики отключений

Хотя ограничения энергоснабжения летом возможны, они не будут столь существенными, как зимой. Графики могут вводить в отдельные периоды при очень высокой температуре и вероятного нахождения сразу нескольких атомных блоков в ремонте. Однако ситуация может быть хуже, если Россия нанесет новые удары.

Как пояснил эксперт, общая установленная мощность АЭС на подконтрольной территории составляет 8 ГВт. Летом, из-за плановых ремонтов и перезагрузки топлива, из них доступно 6–7 ГВт.

Сложнее будет на востоке страны и в северо-центральных регионах, в частности, в Киеве и на Черниговщине. Причины: меньшая мощность атомных блоков, меньшая доля установленных СЭС по сравнению с центром, югом и западом, а также поврежденные высоковольтные линии, отметил Голиздра

Улучшат ли ситуацию в летние месяцы солнечные электростанции

Эксперт ожидает, что эффект от использования солнечной энергии летом будет значительным. Общая установленная мощность солнечных электростанций в Украине — 8–8,5 ГВт (совместно промышленные и домашние СЭС).

Но установленная мощность не равна реальной генерации: существуют сетевые ограничения, ограничения от "Укрэнерго" в условиях профицита, часть станций по статистике расположена на временно оккупированной территории. Реально СЭС на пике днем выдают 3-3,5 ГВт, — отметил глава Лиги энергетического развития Украины

Солнечная электростанция

По его словам, общее потребление летом — 12-15 ГВт. Таким образом, в солнечные часы солнечная генерация может давать примерно 20–25% всей электроэнергии в системе.

В каких регионах сейчас больше всего отключений

По состоянию на 13 марта почасовые графики используются во всех областях. В западной части страны отключения света были возвращены после длительного времени без них.

По данным Министерства энергетики Украины, больше всего от ограничений подачи электроэнергии страдают прифронтовые регионы. Также больше отключений в Харьковской, Днепропетровской, Одесской областях.

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что летом россияне могут бить не по энергетике. Они будут пытаться лишить украинцев воды.