Аромат, который помнят с 90-х. Этот вкус чипсов "Люкс" до сих пор ищут фанаты (фото)

Душистые приправы и узнаваемый вкус сделали эти чипсы культовыми

Таких чипсов сейчас не найти — одним из самых популярных вкусов конца 90-х начала 2000-х были "Люкс" с курицей гриль. Приправа к этим чипсам была так ароматна, что долго оставляла запах на руках.

Часть фанатов все еще ждет возвращения этого вкуса чипсов в продажу. А кое-кто и тестирует других производителей на сходство с любимым вкусом. Отметим, чипсы "Люкс" производят в Украине на дочернем предприятии "Монделис Украина" (ранее — "Крафт Фудз Украина") в Киевской области.

Чипсы "Люкс" курица-гриль

Как отмечали представители компании, наличие продукта зависит от предпочтений страны. Однако вкус настолько полюбился, что в 2019 году "Люкс" ненадолго вернул вкус — выпускались "Люкс 90-х" со вкусом жареного цыпленка.

Ответ компании "Люкс" о снятых вкусах

Пока маркетологи "Люкс" решают, возвращать ли вкусы в линейки, украинцы ностальгируют по вкусу чипсов и подбирают похожие варианты.

В сети время от времени появляются сообщения от фанатов вкуса

В частности, очень острые чипсы "Чипсетрс" со вкусом удона напомнили те же с курицей гриль.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что кроме разных вкусов чипсов, сухой "Мивины" и т.п. были также батончики "Сиеста". У этих вафель был тот же производитель, что и у чипсов "Люкс", но их уже сняли с производства.