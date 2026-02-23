На Львовщине есть свой "Пентагон": как немцы построили уникальную колонию и что с ней сейчас

От "королевского луга" Австро-Венгрии до современного села Ровно

В конце 18 века немцы построили в Украине пентагон. Колония в форме пятиугольника все еще сохранилась, однако там уже нет немцев. Село Кёнигсау, или Ровно на Львовщине, появилось в рамках йозефинской колонизации — государственной кампании из поселений, направленной на укрепление сообщества галицких немцев.

Характерная форма пятиугольника – разработка австрийского инженера. Из пятиугольного деревенского центра-поляны прокладывали пять дорог, соединенных двумя "круговыми" дорогами. На каждой построили дома и сельхоз постройки. Подобных деревень в Украине больше нет.

Генеральный план Кёнигсау/ Источник: forgottengalicia.com

К 1784 году здесь уже появилось более двух десятков домов, а еще через год уже жило около 300 человек, а в 1808 — 400. Сердцем пентагона и села была католическая церковь. И в целом население было католиками, ведь колонии создавали и по религиозному признаку.

Церковь Св. Себастиана и Фабиана в с. Ровно (Кенигсау) построено в 1846 году. Фото 1989 года/ Источник: photo-lviv.in.ua

Когда после первой мировой войны Галичина отошла Польше, колония некоторое время сохраняла свой немецкий статус. В ней было 677 жителей, из которых 649 — католики немцы, 16 поляков, 12 евреев и 4 протестанта.

Генеральный план 1939 года/ Источник: forgottengalicia.com

В 1936 году село получило другое название — Ровно ад Меденице. Название Кёнигсау с немецкого переводится как "королевский луг". И еще со второй половины XIX века на картах фигурировало и другое название — Ровно. Интересно, что "au" на немецком обозначает именно ровное пространство, луг.

Карта 1875 года, где рядом с названием Кёнигсау фигурирует название Ровно/ Источник: photo-lviv.in.ua

Немцы покинули Кёнигсау в 1939 году, после присоединения к СССР — ни одного не осталось. Советская власть выбрала название Ровно, как основное. Село заселили. Церковь сохранилась до конца 90-х, но ее практически разобрали, и наконец перестроили в церковь Рождества Пресвятой Богородицы.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в центре пентагона/ Источник: Google maps

Современный спутниковый снимок села Ровно/ Источник: Google maps

От немцев, живших здесь, кроме формы села, остались только надгробия. Фото сделал Christian Herrmann в 2020 году.

Остатки бывшего немецкого кладбища в селе Ровно/ Источник: vanishedworld.blog

Ранее "Телеграф" рассказывал о другой немецкой колонии в этих окрестностях. Ей повезло меньше — остатки построек Угартсберга разровняли трактором, от такой судьбы кладбище спасло только расположение.