Древесная зола может и спасти, и погубить и ваш сад. 4 правила, как использовать это бесплатное удобрение
Задумываетесь, можно ли выбрасывать золу из камина в сад? Вот как безопасно её использовать, и когда этого делать не стоит.
Древесная зола содержит такие питательные вещества, как кальций, магний и калий, которые могут быть полезны для роста растений. Но прежде чем добавлять древесную золу в свой сад, проведите анализ почвы — особенно если вы никогда этого не делали или не делали несколько лет. Это покажет вам, каково ваше плодородие, включая уровень макроэлементов и pH, или кислотность почвы.
Древесная зола также влияет на pH почвы, поэтому ее можно использовать в качестве известкового удобрения. Древесная зола имеет щелочную реакцию, поэтому ее присутствие может сделать питательные вещества в кислых почвах более доступными для растений.
Количество питательных веществ зависит от типа сожженной древесины. Твердые породы дерева, такие как клен и дуб, часто содержат больше кальция и других питательных веществ, чем мягкие породы, такие как сосна.
4 правила, как использовать древесную золу:
- Используйте только древесную золу, полученную из дров. Не следует использовать древесную золу от угольных брикетов, обработанную под давлением древесину, окрашенную древесину или пластик.
- Не используйте это средство на своем огороде, если уровень pH уже находится в допустимом диапазоне. Большинство садовых культур предпочитают pH в диапазоне от 6 до 7. Именно поэтому полезно иметь актуальный анализ почвы.
- Не злоупотребляйте! Во всем нужна мера, передозировка никогда не принесет пользы.
- Не используйте золу на растениях, предпочитающих кислую почву.
Такие растения, как черника, рододендроны и азалии, предпочитают кислые почвы. Внесение древесной золы в почву под эти растения может вызвать такие проблемы, как хлороз — пожелтение, возникающее из-за плохого усвоения микроэлементов вследствие высокого pH.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какое удобрение можно уже просто рассыпать по снегу на участке — так ваши растения получат все необходимые элементы в лучшем виде.