Древесная зола может и спасти, и погубить и ваш сад. 4 правила, как использовать это бесплатное удобрение

Задумываетесь, можно ли выбрасывать золу из камина в сад? Вот как безопасно её использовать, и когда этого делать не стоит.

Древесная зола содержит такие питательные вещества, как кальций, магний и калий, которые могут быть полезны для роста растений. Но прежде чем добавлять древесную золу в свой сад, проведите анализ почвы — особенно если вы никогда этого не делали или не делали несколько лет. Это покажет вам, каково ваше плодородие, включая уровень макроэлементов и pH, или кислотность почвы.

Древесная зола также влияет на pH почвы, поэтому ее можно использовать в качестве известкового удобрения. Древесная зола имеет щелочную реакцию, поэтому ее присутствие может сделать питательные вещества в кислых почвах более доступными для растений.

Количество питательных веществ зависит от типа сожженной древесины. Твердые породы дерева, такие как клен и дуб, часто содержат больше кальция и других питательных веществ, чем мягкие породы, такие как сосна.

Нельзя просто бездумно рассыпать золу по участку

4 правила, как использовать древесную золу:

Используйте только древесную золу, полученную из дров. Не следует использовать древесную золу от угольных брикетов, обработанную под давлением древесину, окрашенную древесину или пластик. Не используйте это средство на своем огороде, если уровень pH уже находится в допустимом диапазоне. Большинство садовых культур предпочитают pH в диапазоне от 6 до 7. Именно поэтому полезно иметь актуальный анализ почвы. Не злоупотребляйте! Во всем нужна мера, передозировка никогда не принесет пользы. Не используйте золу на растениях, предпочитающих кислую почву.

Такие растения, как черника, рододендроны и азалии, предпочитают кислые почвы. Внесение древесной золы в почву под эти растения может вызвать такие проблемы, как хлороз — пожелтение, возникающее из-за плохого усвоения микроэлементов вследствие высокого pH.

