Звездное небо над Днепром под землей. Что известно об одной из самых красивых станций метро Киева (фото и видео)

Ежедневно через станцию проходит до 35 тысяч пассажиров

Станция метро "Славутич" получила название от древнеукраинского имени Днепра. Это нашло отражение в отделке станции – цвета и текстуры имитируют гладь воды, а освещение – звездное небо.

"Телеграф" рассказывает об особенностях "Славутича" — станция зеленой ветки метро Киева на Сырецко-Печерской линии расположена между Выдубичами и Осокорками. Маршрут объединил исторический центр и современные районы левобережья.

Станция метро "Славутич" в Киеве

Станции метро "Славутич" могло не существовать, потому что в плане строительства ее не было. Ее открыли 30 декабря 1992 года, как и соседние станции.

В работе над дизайном станции архитекторы вдохновлялись пейзажами Днепра, интегрируя в него элементы воды и неба, пишет karpaty.net.ua. Платформа "Славутича" островного типа, длиной около 100 метров.

Она окружена колоннами, напоминающими деревья, станция будто дышит спокойствием посреди городской суеты. Серебристые колонны – как днепровские волны, играющие на солнце. Атмосферности придают мозаичные панно абстрактные формы, напоминающие звездное небо над рекой. Впечатление дополняет мраморный пол, который отражает свет, создавая эффект легкости.

"Водяные лилии" на потолке

В 2010-х годах на станции заменили освещение энергоэффективным. В 2025 году для удобства пассажиров там появились цифровые табло со временем прибытия поездов. С начала полномасштабной войны "Славутич", как и многие другие станции киевской подземки, служит укрытием, защищая украинцев от вражеских ракет и дронов.

Пассажиропоток достигает 35 тысяч в сутки. "Славутич" — одна из самых загруженных станций на левом берегу.

