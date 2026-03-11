Звездное небо над Днепром под землей. Что известно об одной из самых красивых станций метро Киева (фото и видео)
Ежедневно через станцию проходит до 35 тысяч пассажиров
Станция метро "Славутич" получила название от древнеукраинского имени Днепра. Это нашло отражение в отделке станции – цвета и текстуры имитируют гладь воды, а освещение – звездное небо.
"Телеграф" рассказывает об особенностях "Славутича" — станция зеленой ветки метро Киева на Сырецко-Печерской линии расположена между Выдубичами и Осокорками. Маршрут объединил исторический центр и современные районы левобережья.
Станции метро "Славутич" могло не существовать, потому что в плане строительства ее не было. Ее открыли 30 декабря 1992 года, как и соседние станции.
В работе над дизайном станции архитекторы вдохновлялись пейзажами Днепра, интегрируя в него элементы воды и неба, пишет karpaty.net.ua. Платформа "Славутича" островного типа, длиной около 100 метров.
Она окружена колоннами, напоминающими деревья, станция будто дышит спокойствием посреди городской суеты. Серебристые колонны – как днепровские волны, играющие на солнце. Атмосферности придают мозаичные панно абстрактные формы, напоминающие звездное небо над рекой. Впечатление дополняет мраморный пол, который отражает свет, создавая эффект легкости.
В 2010-х годах на станции заменили освещение энергоэффективным. В 2025 году для удобства пассажиров там появились цифровые табло со временем прибытия поездов. С начала полномасштабной войны "Славутич", как и многие другие станции киевской подземки, служит укрытием, защищая украинцев от вражеских ракет и дронов.
Пассажиропоток достигает 35 тысяч в сутки. "Славутич" — одна из самых загруженных станций на левом берегу.
