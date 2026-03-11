Все зависит от... : повторится ли прошлогоднее нашествие саранчи

Объяснение дал биолог

Нынешняя зимняя холодная погода и обледенение в Украине могли частично способствовать размножению саранчи, однако эксперты отмечают, что на их численность влияет множество факторов и делать однозначные прогнозы пока рано.

Как рассказал "Телеграфу" доктор философии в области "Биология", старший научный сотрудник лаборатории мониторинга природных экосистем Асканийского заповедника Руслан Мишустин, весенние заморозки способны существенно сократить популяцию насекомых даже при благоприятных условиях.

Детальнее в материале: "Покупать ли фумигаторы? Биолог дал неожиданный прогноз на сезон комаров в 2026 году".

Так, в марте 2025 года в Закарпатье температура опускалась до -7…-10 °C, что нанесло сильный стресс насекомым, которые уже проснулись после зимовки. Даже если морозы не убивают их сразу, ослабленные особи быстрее погибают из-за инфекций и естественных болезней.

Что касается саранчи, которая прошлым летом нанесла ущерб полям, прогнозировать ее численность весной также невозможно. По словам биолога, на размножение этих насекомых наибольшее влияние будет иметь количество осадков в мае-июле. Только погодные условия и природные факторы смогут определить, стоит ли ожидать массового нашествия насекомых.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, опасна ли саранча для человека.