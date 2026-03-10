В Киеве может появиться станция метро "Бандерівська". Ее уже переименовывали

Станция снята в нескольких фильмах, в "Киевском метро" она символизирует переход от прошлого к будущему

В Киеве хотят дать новое название станции метро "Почайна". Ее хотят назвать "Бандерівська".

Соответствующее предложение появилось на странице электронных петиций Киевского городского совета. Автор петиции Сергей Шевченко привел несколько аргументов в пользу своей идеи.

Переименование станции "Почайна" на "Бандерівська" особенно актуально сейчас, во время полномасштабной войны с РФ с точки зрения национального сознания, идентичности и исторического контекста, — пишет он

По его мнению, переименование станции метро "Почайна" на "Бандерівську" соответствует логике топонимики (рядом проходит проспект Степана Бандеры). Также это поддержало бы национальное сознание, отдавая дань уважения Степану Бандере, который является символом сопротивления украинцев имперским и колониальным влияниям. Также переименование станции продолжает процесс декоммунизации и возвращения исторической справедливости, уверен автор предложения.

По состоянию на утро 10 марта под петицией 395 подписей из 6000 необходимых, чтобы ее рассмотрели власти. Сбор подписей будет продолжаться еще 11 дней.

Станцию метро "Почайна" недавно переименовали

"Почайна" — это резвый транспортный узел на Оболонско-Теремковской линии, с ежедневным потоком тысяч пассажиров. Она расположена между станциями "Оболонь" и "Тараса Шевченко". Станция была открыта в 1980 году под названием "Петровка".

Она была переименована в 2018-м году после общественного обсуждения. Название "Почайна" подчеркивает связь станции с давним притоком Днепра — рекой Почайной, которая текла рядом и имела сакральное значение. Она упоминается в "Повести временных лет" как место крещения, где вода якобы обрела святость.

