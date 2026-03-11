Зоряне небо над Дніпром під землею. Що відомо про одну з найкрасивіших станцій метро Києва (фото і відео)
Щодня через станцію проходить до 35 тисяч пасажирів
Станція метро "Славутич" отримала назву від давньоукраїнського імені Дніпра. Це знайшло відображення оздобленні станції – кольори та текстури імітують гладь води, а освітлення – зоряне небо.
"Телеграф" розповідає про особливості "Славутича" — станція зеленої гілки метро Києва на Сирецько-Печерській лінії розташована між Видубичами та Осокорками. Маршрут з'єднав історичний центр та сучасні райони лівобережжя.
Станції метро "Славутич" могло не існувати, бо в плані будівництва її не було. Її відкрили 30 грудня 1992 року, як і сусідні станції.
В роботі над дизайном станції архітектори надихалися пейзажами річки Дніпро, інтегруючи в нього елементи води та неба, пише karpaty.net.ua. Платформа "Славутича" острівного типу, довжиною близько 100 метрів.
Її оточено колонами, що нагадують дерева, станція ніби дихає спокоєм посеред міської метушні. Сріблясті колони — як дніпровські хвилі, що грають на сонці. Атмосферності додають мозаїчні панно абстрактних форм, що нагадують зоряне небо над річкою. Враження доповнює мармурова підлога, яка відбиває світло, створюючи ефект легкості.
У 2010-х роках на станції замінили освітлення на енергоефективне. У 2025 році для зручності пасажирів там з'явилися цифрові табло з часом прибуття поїздів. З початку повномасштабної війни "Славутич", як і багато інших станцій київської підземки, слугує укриттям, захищаючи українців від ворожих ракет та дронів.
Пасажиропотік сягає 35 тисяч на добу. "Славутич" — одна з найзавантаженіших станцій на лівому березі.
