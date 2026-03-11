Зоряне небо над Дніпром під землею. Що відомо про одну з найкрасивіших станцій метро Києва (фото і відео)

Щодня через станцію проходить до 35 тисяч пасажирів

Станція метро "Славутич" отримала назву від давньоукраїнського імені Дніпра. Це знайшло відображення оздобленні станції – кольори та текстури імітують гладь води, а освітлення – зоряне небо.

"Телеграф" розповідає про особливості "Славутича" — станція зеленої гілки метро Києва на Сирецько-Печерській лінії розташована між Видубичами та Осокорками. Маршрут з'єднав історичний центр та сучасні райони лівобережжя.

Станція метро "Славутич" у Києві

Станції метро "Славутич" могло не існувати, бо в плані будівництва її не було. Її відкрили 30 грудня 1992 року, як і сусідні станції.

В роботі над дизайном станції архітектори надихалися пейзажами річки Дніпро, інтегруючи в нього елементи води та неба, пише karpaty.net.ua. Платформа "Славутича" острівного типу, довжиною близько 100 метрів.

Її оточено колонами, що нагадують дерева, станція ніби дихає спокоєм посеред міської метушні. Сріблясті колони — як дніпровські хвилі, що грають на сонці. Атмосферності додають мозаїчні панно абстрактних форм, що нагадують зоряне небо над річкою. Враження доповнює мармурова підлога, яка відбиває світло, створюючи ефект легкості.

"Водяні лілії" на стелі

У 2010-х роках на станції замінили освітлення на енергоефективне. У 2025 році для зручності пасажирів там з'явилися цифрові табло з часом прибуття поїздів. З початку повномасштабної війни "Славутич", як і багато інших станцій київської підземки, слугує укриттям, захищаючи українців від ворожих ракет та дронів.

Пасажиропотік сягає 35 тисяч на добу. "Славутич" — одна з найзавантаженіших станцій на лівому березі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві може з'явитися станція метро "Бандерівська". Її вже перейменовували не так давно.