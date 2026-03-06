Укр

В озере могут быть еще больше: рыбак поймал сома-монстра (фото)

Марина Бондаренко
Рыбалка. Фото Коллаж "Телеграфа"

Этой рыбе возможно 45 лет

Австриец Франц Блюм вытащил из Боденского озера гигантского сома. Рыба была около 2,6 метра в длину и весила 109 килограммов. Подобный улов стал самым большим в карьере рыбака.

Франц ловил сома вблизи места, где река Рейн впадает в озеро. По оценкам экспертов, рыбе около 45 лет. Блюм отметил, что он никогда не встречал такого большого сома в Боденском озере, как написали в "Topky.sk".

"Я никогда не ловил такой тяжелой рыбы в Боденском озере. Это настоящая торпеда", – рассказал рыбак австрийскому телеканалу "ORF". Он также предполагает, что подобные большие уловы могут появляться чаще из-за более мягких зим последних лет.

Австриец поймал большого сома, весившего 109 килограммов
Огромный улов в Боденском озере. Фото: Facebook

Сомы, как написали в издании, являются одними из крупнейших пресноводных рыб в Европе и могут достигать трех метров в длину. Они хорошо охотятся даже в темноте благодаря чувствительному обонянию и осязанию. В Боденском озере у них почти нет естественных врагов.

По словам рыбака, вероятно, в озере еще остаются крупные особи, что делает перспективу новых рекордных уловов реальной.

