В озере могут быть еще больше: рыбак поймал сома-монстра (фото)
Этой рыбе возможно 45 лет
Австриец Франц Блюм вытащил из Боденского озера гигантского сома. Рыба была около 2,6 метра в длину и весила 109 килограммов. Подобный улов стал самым большим в карьере рыбака.
Франц ловил сома вблизи места, где река Рейн впадает в озеро. По оценкам экспертов, рыбе около 45 лет. Блюм отметил, что он никогда не встречал такого большого сома в Боденском озере, как написали в "Topky.sk".
"Я никогда не ловил такой тяжелой рыбы в Боденском озере. Это настоящая торпеда", – рассказал рыбак австрийскому телеканалу "ORF". Он также предполагает, что подобные большие уловы могут появляться чаще из-за более мягких зим последних лет.
Сомы, как написали в издании, являются одними из крупнейших пресноводных рыб в Европе и могут достигать трех метров в длину. Они хорошо охотятся даже в темноте благодаря чувствительному обонянию и осязанию. В Боденском озере у них почти нет естественных врагов.
По словам рыбака, вероятно, в озере еще остаются крупные особи, что делает перспективу новых рекордных уловов реальной.
