Рыбу-"монстра" поймали прямо посреди Киева. Как выглядит и что за вид (фото, видео)

Украинцы уже назвали ее акулой

Во время суровой зимы, когда замерзают водоемы, рыбаки начинают свой сезон. Так, на Оболони в Киеве мужчине удалось поймать настоящего "монстра".

Об этом говорится в сообщении в Threads. Отмечается, что событие произошло в выходные, 28 февраля или 1 марта.

Сообщение опубликовала киевлянка, показав, как сейчас выглядит утро на Оболони в Киеве. Однако на кадрах по меньшей мере две вещи бросаются в глаза. Первая — мужчина, поймавший крупную рыбу, не несет ее в ведре или руках, а просто тянет будто за поводок. Вторая – размер рыбы. Хотя автор не отмечает ни вес, ни длину улова, видно, что это достаточно крупный экземпляр.

Большую рыбу поймали на Оболони. Фото: Threads

Учитывая цвет и характер чешуи можно предположить, что рыбак поймал большого толстолобика. Приблизительно то же пишут и в комментариях. Правда, без шуток здесь не обошлось. Люди отмечают:

На Оболони, как ни лосось заблудится, так мегалодона поймают.

Оболонский тунец.

Первый раз вижу, как мужчина рыбу на поводке выгуливает.

Обычная акула.

Пока дотащит и чешую почистит заодно.

Для справки

Толстолобик – это род крупных пресноводных рыб семейства карповых. Он является ценной промышленной рыбой, которая быстро растет и питается фитопланктоном, фильтруя воду. Толстолобики могут достигать большого веса более чем в 40–70 кг.

Толстолобик. Фото: Википедия

Обитают толстолобики практически во всех водоемах Украины, особенно в крупных водохранилищах. Обычно зимой этот вид впадает в спячку в "зимовочные ямы".

