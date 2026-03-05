Укр

Усик угодил в скандал из-за цен на билеты

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
Александр Усик Новость обновлена 05 марта 2026, 22:21
Александр Усик. Фото Getty Images

Александр организовывает благотворительный вечер бокса в Киеве

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) попробует себя в роли промоутера. Украинский чемпион успел угодить в скандал еще на стадии продажи билетов.

Что нужно знать

  • Усик проведет вечер бокса в качестве промоутера
  • Шоу пройдет в Киеве
  • В сети раскритиковали цены на билеты

Дело в том, что цены на билеты на вечер бокса Усика в Киеве откровенно кусаются. Это вызвало волну негатива в сторону Александра, передает "Телеграф".

Сообщается, что за поход на первое шоу бокса в Киеве от промоутерской компании USYK-17 придется заплатить от 25 000 грн. Вечер профи-бокса под названием "Rising Stars" (Восходящие звезды) пройдет 21 марта в столичном Equides Club.

Цены на билеты на шоу бокса Rising Stars
Цены на билеты на шоу бокса Rising Stars

Зрители смогут увидеть рейтинговый бой Даниэля Лапина, обладателя титулов WBO International, WBA Intercontinental и IBF Intercontinental, а также профессиональный дебют олимпийского чемпиона Александра Хижняка. Все вырученные средства от продажи билетов будут направлены на благотворительность через Usyk Foundation.

Несмотря на благотворительный характер шоу пользователи раскритиковали Александра из-за заоблачных цен на билеты.

Напомним, сейчас Усик ведет подготовку к поединку против "Короля кикбоксинга" Рико Верховена. Этот бой пройдет в Египте возле пирамид. К слову, украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом. Кроме того, Александр может потерять чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером.

Теги:
#Бокс #Александр Усик