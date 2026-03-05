Усик угодил в скандал из-за цен на билеты

Александр организовывает благотворительный вечер бокса в Киеве

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) попробует себя в роли промоутера. Украинский чемпион успел угодить в скандал еще на стадии продажи билетов.

Что нужно знать

Усик проведет вечер бокса в качестве промоутера

Шоу пройдет в Киеве

В сети раскритиковали цены на билеты

Дело в том, что цены на билеты на вечер бокса Усика в Киеве откровенно кусаются. Это вызвало волну негатива в сторону Александра, передает "Телеграф".

Сообщается, что за поход на первое шоу бокса в Киеве от промоутерской компании USYK-17 придется заплатить от 25 000 грн. Вечер профи-бокса под названием "Rising Stars" (Восходящие звезды) пройдет 21 марта в столичном Equides Club.

Цены на билеты на шоу бокса Rising Stars

Зрители смогут увидеть рейтинговый бой Даниэля Лапина, обладателя титулов WBO International, WBA Intercontinental и IBF Intercontinental, а также профессиональный дебют олимпийского чемпиона Александра Хижняка. Все вырученные средства от продажи билетов будут направлены на благотворительность через Usyk Foundation.

Несмотря на благотворительный характер шоу пользователи раскритиковали Александра из-за заоблачных цен на билеты.

Напомним, сейчас Усик ведет подготовку к поединку против "Короля кикбоксинга" Рико Верховена. Этот бой пройдет в Египте возле пирамид. К слову, украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом. Кроме того, Александр может потерять чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером.