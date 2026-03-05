Весеннее чудо в горах: куда поехать в Украине, чтобы застать цветение крокусов

Начался сезон цветения крокусов

В Украине начинается сезон цветения крокусов. Хотя садовые крокусы могут быть белого, желтого и других оттенков, дикие цветы в природе создают фиолетовые островки.

"Телеграф" собрал информацию о местах в Украине, где можно насладиться этим потрясающим зрелищем.

Особая прелесть цветения крокусов заключается в узких и небольших листьях, которые не закрывают почву. Поэтому видны только сами цветки на фоне голой земли, а в некоторые годы – снега.

Колонии крокусов в Украине растут преимущественно в Карпатах. Вероятно, климат и почва региона идеально подходят для размножения луковичных растений.

Полонина Кукул

Полонина Кукул известна своими видами на Говерлу и Петрос, а весной – цветением крокусов. Она расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

Добраться до нее можно пешком из сел Вороненко или Ворохта Ивано-Франковской области. До любого из них – на поезде Киев/Львов — Рахов или автобусе.

Крокусы на полонине Кукул

Крокусы на полонине Кукул

Дендропарк Березинка

Дендропарк Березинка называют крокусовым раем. Туристический сезон в этих местах стартует как раз в эти дни, когда цветение уже началось.

До Березинки легко добраться на автобусе из Мукачево. В последнем останавливаются поезда в Ужгородском направлении.

Крокусы в дендропарке Березинка

Крокусы в дендропарке Березинка

Крокусы в дендропарке Березинка

Колочава

Еще одна локация для любования крокусами и невероятных фото – Музей архитектуры и быта "Старое Село" в селе Колочава Закарпатской области.

Туда ходят автобусы от железнодорожной станции Воловец, Межигорья и Хуста, где останавливаются поезда, следующие до Ужгорода.

Крокусы в Колочаве

