Весеннее чудо в горах: куда поехать в Украине, чтобы застать цветение крокусов
В Украине начинается сезон цветения крокусов. Хотя садовые крокусы могут быть белого, желтого и других оттенков, дикие цветы в природе создают фиолетовые островки.
"Телеграф" собрал информацию о местах в Украине, где можно насладиться этим потрясающим зрелищем.
Особая прелесть цветения крокусов заключается в узких и небольших листьях, которые не закрывают почву. Поэтому видны только сами цветки на фоне голой земли, а в некоторые годы – снега.
Колонии крокусов в Украине растут преимущественно в Карпатах. Вероятно, климат и почва региона идеально подходят для размножения луковичных растений.
Полонина Кукул
Полонина Кукул известна своими видами на Говерлу и Петрос, а весной – цветением крокусов. Она расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
Добраться до нее можно пешком из сел Вороненко или Ворохта Ивано-Франковской области. До любого из них – на поезде Киев/Львов — Рахов или автобусе.
Дендропарк Березинка
Дендропарк Березинка называют крокусовым раем. Туристический сезон в этих местах стартует как раз в эти дни, когда цветение уже началось.
До Березинки легко добраться на автобусе из Мукачево. В последнем останавливаются поезда в Ужгородском направлении.
Колочава
Еще одна локация для любования крокусами и невероятных фото – Музей архитектуры и быта "Старое Село" в селе Колочава Закарпатской области.
Туда ходят автобусы от железнодорожной станции Воловец, Межигорья и Хуста, где останавливаются поезда, следующие до Ужгорода.
