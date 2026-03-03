Весну придется подождать: какая погода будет в Днепре 8 марта

Тепло вернется не скоро

Погода в Днепре в начале марта обещает быть умеренной, хотя и несколько капризной. Несмотря на то, что календарная весна уже вступила в свои права, город еще будет ощущать эхо зимы из-за ночной прохлады.

Синоптики "Мета.Погода" сделали прогноз жителям Днепра. "Телеграф" расскажет детали погоды 7 и 8 марта

Прогноз на выходные

В субботу, 7 марта, ожидается переменная облачность. Температурные показатели днем поднимутся до +3°C, однако ночью возможно понижение до -2°C. Осадков не предполагается, поэтому день будет комфортным для прогулок, если одеться в соответствии с легким морозцем.

В праздничный день 8 марта небо прояснится. Столбики термометров поползут вверх: днем ожидается потепление до +7°C, а ночная температура будет колебаться около 0°C. Это будет один из самых солнечных дней первой декады луны.

Погода в Днепре

Солнечные дни и осадки в марте

После праздничных выходных весна начнет увереннее завоевывать пространство, хотя март традиционно не обойдется без температурных "качелей".

Настоящая теплая волна накроет Днепр во второй половине месяца. 10 марта порадует солнечной погодой и температурой до +11°C. А вот 13-14 марта станут "золотым периодом" середины месяца с показателями +11°C… +13°C днем.

Резкое похолодание состоится в Днепре 11 марта. Тогда ожидается дневное понижение температуры до -1°C и ночные заморозки до -4°C. Март в Днепре будет преимущественно сухим, однако существенных осадков стоит ожидать 3 апреля. До этого момента возможна только высокая облачность, в частности, в периоды с 17 по 19 марта и в конце месяца (28-29 марта), но без затяжных ливней.

Ранее "Телеграф" писал, когда в Харьков может прийти непогода.