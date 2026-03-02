В Харькове резко изменится погода: когда вернутся ночные морозы

Вместе с минусами могут прийти осадки и ветры

В Харькове в ближайшие дни ожидается ощутимое похолодание. Хотя начало этой недели прогнозируется более-менее теплым.

Самые большие "минусы" ударят где-то с 9 марта, когда температура может опустится до -9 градусов. Подробнее о погоде написал "Телеграф", взяв данные из двух синоптических ресурсов.

После относительно мягкого начала недели 2-5 марта, когда температура воздуха будет днем достигать +4…+6 градусов, синоптики прогнозируют постепенное снижение показателей, по данным "Meteofor". Уже 6 марта дневная температура составит +2 С°, а ночью возможны первые заморозки до -1 градуса.

Наиболее ощутимое похолодание прогнозируют на 7-11 марта. В эти дни днем ожидается около -1...0 С°, а ночью столбики термометров могут снижаться до -6...-4 градусов. Вместе с понижением температуры возрастет вероятность осадков: 5 и 7 марта возможен дождь с переходом в мокрый снег, а 8 марта прогнозируется небольшой снег. Поэтому на дорогах и тротуарах местами будет образовываться гололед.

Что прогнозируют в Харькове на 10 дней. Фото: Мeteofor

Почти таким же прогнозом поделились и у "Meteo". Как сообщают там, морозы будут держаться с самого начала марта и не покинут город до середины месяца. Но они будут в основном только ночью. Самыми холодными днями станут пятница-воскресенье, 6-8 марта, когда воздух ночью охладится до -7…-5 градусов.

Кроме того, в течение вторника-пятницы в городе будет идти снег.

Когда значительно похолодает в Харькове. Фото: Мeteo

