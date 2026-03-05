Забудьте о зимних вещах: названы даты самых теплых дней в Полтаве

Весна пришла по графику

Март в Полтаве обещает быть кротким и по-настоящему весенним. Несмотря на то, что начало месяца еще будет напоминать о зиме легкими ночными заморозками, жителей города ждет много солнечных дней и постепенное потепление.

По данным синоптиков "Мета.Погода", настоящая весна начнет уверенно завоевывать позиции уже со второй декады месяца. "Телеграф" подробнее расскажет о погоде в Полтаве.

Когда ждать солнца и тепло в Полтаве

Наиболее приятный период с ярким солнцем начнется с 10 по 12 марта. В эти дни небо будет облачным, а столбики термометров поднимутся до отметок +10°C…+11°C.

Вторая волна солнечной погоды ожидается с 19 по 22 марта. Хотя ночные температуры в этот период могут опускаться до -1°C…-2°C, днем солнце будет прогревать воздух до стабильных +6°C…+8°C.

Погода в Полтаве

Температурные рекорды марта

Согласно прогнозу, самые теплые дни придутся на конец марта и начало апреля. 11, 14 и 15 марта воздух прогреется до +11°C. В конце марта ожидается потепление до +12°C.

Синоптики предупреждают о периодической облачности во второй половине месяца. А вот затяжные морозы или сильные снегопады в Полтаве не прогнозируют.

