Солнце и тепло до +14: названа дата, когда во Львове снова будет весенняя погода

Март обещает быть теплым

Первый день марта принес во Львов настоящую весеннюю погоду, но уже 2 марта ее испортил дождь и понижение температуры воздуха. Однако вскоре погода улучшится.

В понедельник 2 марта атмосферный фронт принес дожди во Львов. Однако, по прогнозу метеосайта ventusky.com, уже к 14 часам осадки прекратятся. В последующие дни осадков во Львове синоптики не прогнозируют.

Атмосферный фронт над Львовом 9:00 2 марта

Прогноз осадков во Львове 14:00 2 марта

До 17 часов осадки покинут Львовщину

Когда во Львове потеплеет до +14

В течение 2 марта воздух во Львове днем прогреется до 9 градусов тепла, переменная облачность. Аналогичной будет погода и во вторник. А вот день 4 марта будет очень теплым – в дневные часы синоптики Укргидрометцентра прогнозируют до +14 градусов.

Прогноз погоды во Львове 4 марта

По прогнозу weather.com, со вторника в течение всей недели во Львове без осадков. Солнце будет выглядывать из-за облаков. А вот в субботу, 7 марта, будет ясная солнечная погода. Температура воздуха в течение недели ночью будет колебаться от 0 до -3 градусов. Днем столбики термометров будут показывать от 9 до 14 градусов с отметкой плюс.

Прогноз погоды в Львове на неделю

Напомним, ранее известный украинский синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", какой будет погода в марте. Уже первые недели порадуют украинцев настоящей весенней погодой.