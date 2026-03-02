Солнце и тепло до +14: названа дата, когда во Львове снова будет весенняя погода
Март обещает быть теплым
Первый день марта принес во Львов настоящую весеннюю погоду, но уже 2 марта ее испортил дождь и понижение температуры воздуха. Однако вскоре погода улучшится.
В понедельник 2 марта атмосферный фронт принес дожди во Львов. Однако, по прогнозу метеосайта ventusky.com, уже к 14 часам осадки прекратятся. В последующие дни осадков во Львове синоптики не прогнозируют.
Когда во Львове потеплеет до +14
В течение 2 марта воздух во Львове днем прогреется до 9 градусов тепла, переменная облачность. Аналогичной будет погода и во вторник. А вот день 4 марта будет очень теплым – в дневные часы синоптики Укргидрометцентра прогнозируют до +14 градусов.
По прогнозу weather.com, со вторника в течение всей недели во Львове без осадков. Солнце будет выглядывать из-за облаков. А вот в субботу, 7 марта, будет ясная солнечная погода. Температура воздуха в течение недели ночью будет колебаться от 0 до -3 градусов. Днем столбики термометров будут показывать от 9 до 14 градусов с отметкой плюс.
Напомним, ранее известный украинский синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", какой будет погода в марте. Уже первые недели порадуют украинцев настоящей весенней погодой.