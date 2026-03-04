Сапоги будут как новые: как привести в порядок кожаную обувь перед хранением (видео)

Этот метод оказался достаточно эффективным

У владельцев кожаной зимней обуви возникает проблема в виде заломов на ботинках. Заломы на обуви обычно появляются в местах сгиба — чаще всего в районе носка и боковых частей.

Многие убеждены, что исправить такие повреждения невозможно. Однако в ТикТоК показали простой и действенный лайфхак, как исправить этот дефект без излишней мороки.

Как убрать заломы на обуви

Заломы могут появиться как на дорогой, так и на дешевой обуви. Основной причиной их появления является постоянное движение и давление при ходьбе. Для того чтобы вернуть обуви наилучший вид понадобятся лишь два предмета — утюг и чистая тканевая салфетка или полотенце. Алгоритм действий следующий:

Убедитесь, что обувь чистая и сухая.

Возьмите несколько пар носков и плотно набейте их в обувь.

Намочите полотенце водой и наложите его сверху на ботинок.

Сделайте несколько движений по влажному полотенцу разогретым утюгом, задерживаясь на наиболее поврежденных участках по 15-20 секунд.

Как хранить обувь

Как сообщал "Телеграф", по словам опытного полтавского сапожника Николая Фокина, правильное хранение обуви очень важно. Благодаря этому, продолжительность жизни изделия будет гораздо дольше.

"Лучше всего постирать, высушить, обработать средствами, подходящими для конкретного типа кожи, и придать обуви форму. Ее будет держать и напичканная внутрь бумага, но можно приобрести специальные формодержатели. Лучшие из кедра. Это дерево обладает антибактериальными свойствами, поэтому не позволяет развиваться плесени и грибкам. Кроме того, впитывает влагу. Если обувь с высоким каблуком, нужно брать женские формодержатели", — рассказал Фокин.

Формодержатели для обуви

После такой подготовки нужно сложить обувь в коробку и оставить до следующего сезона. Если просто снять мокрым и забыть о нем до следующей зимы, есть риск "убить" сапоги во время хранения.

Николай Фокин

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно чистить обувь после улицы зимой. Поскольку соль может "убить" сапоги.