Без хімчистки та спеціальної техніки. Українка показала, як вдома почистити диван (відео)

Лайфхак підійде для більшості м'яких меблів

Досить часто м'які меблі в квартирі або будинку потребують хімчистки чи прання, однак не всі готові платити чималі кошти за ці послуги. Саме тому у мережі є багато відповідних лайфхаків.

Так, у Тік Ток жінка розповіла, як швидко та дешево чистить диван. Для цього знадобиться рушник, гаряча вода, кришка від каструлі або пательні та капсула для посудомийної машини чи пралки.

На відео авторка показує, що спочатку у велику ємність слід налити гарчу воду та розчинити в ній капсулу. Після цього добре змочити рушник, бажано брати білий. Рушник вдягаємо на кришку від каструлі чи сковорідки, вони теж мають бути чистими.

Далі цим саморобним девайсом водимо по дивану та забруднених місяцях. Попередньо меблі треба ретельно пропилососити та почистити від шерсті. Після повної чистки, яка, за словами жінки, прибирає навіть старі та стійкі плями, дивану треба дати час висохнути.

Зауважимо, що схожий спосіб чистики можна зробити пароочисником, якщо він є, зі спеціальною насадкою. Принцип той самий, але без миючих засобів. Висихання меблів залежить від габаритів та циркуляції повітря.

