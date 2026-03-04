Март удивит Киев температурными качелями: когда ждать резких перепадов

Жаркие дни еще придут в столицу

Погода в Киеве в начале марта будет напоминать настоящие "американские горки". Но потом все может стабилизироваться.

Синоптики портала Sinoptik.ua прогнозируют столице период нестабильности. Первая декада марта пройдет под знаком резких колебаний.

Если еще в начале недели, 4 марта, дневная температура поднимется до комфортных +10°C, то уже на следующий день она упадет до +7°C, а в ночь на пятницу столбики термометров будут балансировать на границе 0…+1°C.

Однако настоящий "сюрприз" ожидает киевлян ближе к середине месяца. Выходные 7 и 8 марта встретят ясным небом и ночным морозцем до 0°C, однако днем воздух прогреется до +7…+8°C.

Погода в Киеве

Самые высокие показатели ожидаются в четверг, 12 марта. Синоптики прогнозируют невероятные для начала весны +13°C днем.

На следующий день, 13 марта, температура стремительно рухнет вдвое — до +6°C.

Следует отметить, что при этом существенных дождей или снега в ближайшую неделю не предполагается. Вероятность осадков остается минимальной — всего 2%, что свидетельствует о преимущественно сухой погоде.

