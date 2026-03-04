"Осторожно, на дороге предатели!": украинцы с юмором вспомнили про беглеца Влада Яму (фото)

Пользователи сети с юмором обыграли фамилию танцора

Известный танцор и судья популярных телешоу Влад Яма в начале войны уехал в США, но украинцы не забывают о нем. Правда, в соцсетях его чаще вспоминают с иронией и шутками.

В Telegram-канале "GONI Мемаси" поделились новой порцией мемов с танцором-беглецом. Украинцы подшутили на его фамилией.

Украинцы удачно потроллили Влада Яму

В соцсетях появились мемы с хореографом и телеведущим Владом Ямой, где его фамилию "Яма" обыграли через ассоциацию с плохими дорогами. На первой картинке дорогу заполонили одинаковые Влады Ямы с надписью "осторожно".

Мемы с Владом Ямой

В комментариях пользователи дописали, что нужно опасаться на дорогах предателей:

"Осторожно, на дороге предатели";

"Вот так пытаешься забыть кого-то, а его возвращают из забвения в мемы";

"Есть ямы на дорогах"

Второй мем продолжает шутку: на нем показан "двойной" Яма — один образ лежит на асфальте, другой над ним. Украинцы подкололи танцора из-за его отъезда в США, спросив "Как там дороги?", на что ответ оказался, что "Та там — яма на яме":

Украинцы подшутили над Владом Ямой

"Более того – согласно форме мем-фото еще и в квадрате"

"Яма на яме";

"А можно докаламбурить, что яма в яме?"

Отметим, что в начале полномасштабной войны танцор Влад Яма вместе с семьей выехал в Америку, хотя остается неизвестным, как ему удалось пересечь границу. Артиста часто критикуют за поведение в США, в частности из-за участия в "русской вечеринке".

