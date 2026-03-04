Не пропустите акцию в "АТБ": популярная красная икра почти за полцены

Продукт подешевел на 43%

В "АТБ" появилось приятное предложение для любителей деликатесов. Популярная лососевая икра продается значительно дешевле, чем обычно.

Сколько именно можно сэкономить, узнал "Телеграф". Скидка продлится до 10 марта.

На что следует обратить внимание в магазине

Речь идет о баночке икры лососевой зернистой горбуши от "Рыбкопродукт", которую можно приобрести со скидкой 43%. Ранее продукт стоил 439,90 гривны, а сейчас его можно купить всего за 249,90 гривны. Экономия составит 190 гривен.

Акционное предложение действует до 10 марта или до окончания товара на полках, поэтому желающим стоит поторопиться. Икра продается в удобных жестяных баночках по 90 граммов и является максимально выгодным приобретением для тех, кто хочет порадовать себя вкусом морепродуктов без лишних затрат.

Ценник на икру в "АТБ". Фото: скриншот с магазина

Напомним, ранее "Телеграф" также писал, что в супермаркетах "Сильпо" стартовала акция на популярные бренды кофе, позволяющие сэкономить до 45% от обычной стоимости. Это означает, что одна покупка может принести выгоду до 600 грн. Предложение действует на разные виды и фасовку кофе, поэтому покупатели могут приобрести любимый напиток значительно дешевле и заранее пополнить запасы дома.