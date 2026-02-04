Укр

Кошелек на замок! Этим трем знакам китайского гороскопа придется экономить весной 2026

Автор
Галина Струс
Дата публикации
Читати українською
Автор
Крысам, Петухаи и Быкам весной придется поэкономить
Крысам, Петухаи и Быкам весной придется поэкономить. Фото Сгенерировано ИИ, Телеграф

Некоторым людям придется затянуть пояса этой весной

По китайскому календарю год Красной Огненной Лошади наступит только 17 февраля. Астрологи уже сделали прогнозы, кому из знаков китайского гороскопа не повезет с деньгами весной 2026.

"Телеграф" рассказывает о знаках восточного гороскопа, для которых весна 2026 станет временем экономии и финансовых трудностей.

Как оказалось, не ко всем Огненная Лошадь будет благосклонной, в списке тех, кому не повезет, три знака китайского гороскопа — Крыса, Петух, Бык. Об этом пишет China Explorer Tour.

Крыса

В китайской астрологии Крыса и Лошадь прямые антагонисты, поэтому ждать благосклонности от хозяйки года не приходится. Для расчетливой Крысы весна 2026 года станет временем хаоса и незапланированных трат. Возможны неудачные инвестиции, есть риск вложиться в проект, который прогорит. Звезды советуют представителям знака включить режим максимального энергосбережения в марте. Избегайте крупных покупок и не берите кредитов в этот период.

китайский гороскоп

Петух

Представители этого знака китайского гороскопа любят демонстрировать свой успех. Однако весна 2026 точно не время для хвастовства и пускания пыли в глаза. Энергия Огня может спровоцировать импульсивные траты, которые в итоге приведут к финансовой просадке. Пересмотрите свои регулярные платежи и подписки и, по возможности, откажитесь от того, что не является обязательным, тогда удастся освободить ощутимую сумму бюджета. В апреле лучше отказаться от поездок, которые не были спланированы заранее.

китайский гороскоп

Бык

Бык — это самый консервативный и спокойный знак китайского гороскопа. Для вас стремительный темп Лошади может оказаться слишком утомительным. А попытки угнаться за переменами приведут к финансовым потерям. У вас возможны непредвиденные расходы, связанные со здоровьем или переутомлением, поэтому приготовьтесь некоторое время жестко затянуть пояса и экономить. Звезды советуют постараться сохранить то, что уже есть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие три знака восточного гороскопа ждут новые вызовы в феврале 2026. Узнайте, что вас ждет — карьерный рывок или провал.

Теги:
#Астрологический прогноз #китайский гороскоп #Гороскоп