Как во Львове иронизируют над "господами" из села: в восточных областях это выражение не поймут
Старое галицкое выражение имеет еще одно значение
Среди забытых украинских фразеологизмов и выражений есть и те, которые возникали и исчезали вместе с историческими явлениями и событиями. Один из таких — англик из Коломыи.
Выражение связано с польским словом англик, то есть англичанин. Однако на западе Украины и Львовщине, в частности, его часто использовали в ироническом смысле. В книге "Лексикон львівський: поважно і на жарт" под редакцией Наталии Хобзей отмечается, что выражение англик из Коломыи использовалось для обозначения деревенщины с амбициями, что притворяется господином.
Второе описанное значение — еврей, говорящий со специфическим акцентом. Это выражение использовалось по отношению к евреям в 40-х годах. Как отмечается в книге, после гитлеровских бедствий во Львове выжившие растворились среди людей, приезжавших после 1944 года. "Вони уже були іншими, їм не підходили ті назви, що у дружбі чи незгоді придумували їм сусіди поляки та українці: бібер, анґлік з Коломиї, гаман, ганделес, гебес, жид, жидик, клапцюх, кудлай, мехідрис, мойиіе…", — говорится в книге.
Примеры использования:
- Та ти подивися на нього — справжній анґлік з Коломиї: ще вчора ходив у постолах, а нині вже пана з себе вдає.
- У селі всі сміялися, бо з Петра вийшов анґлік з Коломиї — говорить по-міському й носа дере, ніби з панського роду.
- Не будь анґліком з Коломиї: скромність людину красить більше, ніж удавані манери й гонор.
