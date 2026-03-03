Как во Львове иронизируют над "господами" из села: в восточных областях это выражение не поймут

Старое галицкое выражение имеет еще одно значение

Среди забытых украинских фразеологизмов и выражений есть и те, которые возникали и исчезали вместе с историческими явлениями и событиями. Один из таких — англик из Коломыи.

Выражение связано с польским словом англик, то есть англичанин. Однако на западе Украины и Львовщине, в частности, его часто использовали в ироническом смысле. В книге "Лексикон львівський: поважно і на жарт" под редакцией Наталии Хобзей отмечается, что выражение англик из Коломыи использовалось для обозначения деревенщины с амбициями, что притворяется господином.

Второе описанное значение — еврей, говорящий со специфическим акцентом. Это выражение использовалось по отношению к евреям в 40-х годах. Как отмечается в книге, после гитлеровских бедствий во Львове выжившие растворились среди людей, приезжавших после 1944 года. "Вони уже були іншими, їм не підходили ті назви, що у дружбі чи незгоді придумували їм сусіди поляки та україн­ці: бібер, анґлік з Коломиї, гаман, ганделес, гебес, жид, жидик, клапцюх, кудлай, мехідрис, мойиіе…", — говорится в книге.

Примеры использования:

Та ти подивися на нього — справжній анґлік з Коломиї: ще вчора ходив у постолах, а нині вже пана з себе вдає.

У селі всі сміялися, бо з Петра вийшов анґлік з Коломиї — говорить по-міському й носа дере, ніби з панського роду.

Не будь анґліком з Коломиї: скромність людину красить більше, ніж удавані манери й гонор.

