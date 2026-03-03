Не 8 марта: названо дни, когда в Одессе будет жарко

Одесситы будут приятно удивлены

Погода в Одессе в первой декаде марта готовит горожанам настоящие температурные качели, которые заставят многих преждевременно задуматься о смене гардероба. Несмотря на то, что начало весны традиционно ассоциируется с постепенным потеплением, синоптические расчеты показывают, что пиковые показатели тепла придется совсем не на праздничные даты.

"Телеграф", ссылаясь на прогноз синоптиков сайта "Sinoptik.ua", расскажет, какой температуры ждать. Речь идет по погоде с 3 по 9 марта.

Самые высокие температурные отметки на этой неделе ожидаются во вторник (3 марта), четверг (5 марта) и в следующий понедельник, когда воздух прогреется до +11°C.

Ночью столбики термометров будут стабильно держаться в пределах +2°C. В ночь на среду, 4 марта, возможно похолодание даже до 0°C. Самой теплой ночью недели прогнозируется ночь на четверг 5 марта, когда температура не упадет ниже +5°C.

Ситуация с осадками в приморском городе обещает быть спокойной, поскольку в течение большей части недели в Одессе будет в основном сухая погода. Хотя небо зачастую будет затянуто облаками, особенно в пятницу, 6 марта, когда ожидается самый пасмурный день, существенных дождей синоптики не прогнозируют.

