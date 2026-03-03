Аномальное потепление уже на пороге: когда Львов прогреется до +14 градусов

Март решил порадовать теплом

Во Львове в течение ближайших десяти дней ожидается заметное изменение погодных условий — от аномального весеннего тепла до кратковременного похолодания и снова постепенного повышения температуры.

По предварительным прогнозам синоптиков, горожан ждет преимущественно сухая и солнечная погода, хотя ближе к середине марта ожидаются осадки. Подробнее о погоде написал "Телеграф", взяв данные в "Meteofor".

В первые дни недели температура воздуха будет днем колебаться в пределах +9…+14 градусов. Особенно теплой ожидается среда, когда в город придет аномальное потепление до +14. Ночные температуры будут оставаться близкими к нулю или опускаться до небольших "минусов" — от -2 до -1 градуса. Очень тёплая и преимущественно солнечная погода, как для марта, продержится до конца этой недели.

Однако с понедельника по четверг, 9-12 марта, температура немного упадет – днем будет +5…+7 градусов, а ночью ожидаются морозы – до -4 градусов. Наряду с изменением температурного фона придет облачность.

В то же время ветер в этот период будет преимущественно умеренным, с порывами до 7–11 м/с в отдельные дни.

Какой будет погода в городе. Фото: Meteofor

