Киев может засыпать снегом накануне 8 марта: когда будет холоднее всего

Зимние вещи прятать не стоит

Погода в Киеве накануне 8 марта обещает быть переменчивой. Хотя весна постепенно возвращается в столицу.

Согласно данным синоптиков, начало недели принесет небольшие осадки, однако уже ближе к выходным небо станет проясняться. Детальнее расскажет "Телеграф".

На этой неделе температурные качели будут держать киевлян в тонусе. Дневные показатели будут колебаться от едва заметного плюса до солнечных +6°C.

Во вторник, 3 марта, день будет пасмурным. Столбики термометров покажут +1°C днем, а ночью опустятся до 0°C. Возможен небольшой мокрый снег (0.02 мм), хотя вероятность осадков оценивается как низкая.

Ожидается прояснение в среду, 4 марта. Температура поднимется до +4°C днем, ночью — около 0°C. Осадков не прогнозируют.

Четверг, 5 марта: Облачность вернется, а вместе с ней небольшой мокрый снег (0.12 мм). В четверг, 5 марта, термометры покажут +3°C, ночью — традиционный 0°C. Усилится ветер – до 7 м/с.

Погода в Киеве

Самый "влажный" день в канун праздника в пятницу, 6 марта. Синоптики прогнозируют осадки в виде снега с дождем (0,45 мм), вероятность которых составляет 10%. Температура днем и ночью будет держаться на отметке 0°C.

Предпраздничный день 7 марта порадует солнцем, которое будет выглядывать из-за облаков. Воздух прогреется до +3°C, а вероятность осадков, хотя и вырастет до 20%, они будут кратковременными.

Осадки и ветер

Наибольшее количество осадков ожидается в пятницу, поэтому, планируя прогулки или закупку подарков, стоит увлечь зонтик. Ветер будет преимущественно северо-западным, умеренным, со скоростью 4–7 м/с.

