Одна из купюр, которые теперь не принимают в магазине, была уникальной (фото)

С понедельника, 2 марта, купюры номиналом 1, 2, 5, 10 гривен образцов 2003-2007 годов больше не являются платежным средством. С этого дня ими уже нельзя рассчитаться, эти банкноты останутся в коллекциях нумизматов.

Такие купюры номиналом 10 гривен, которые теперь стали историей, обладали интересной особенностью. О ней рассказал пользователь соцсети Threads Михаил Чумак.

Иван Мазепа был окрашен в красный цвет на образце 2004 года, и это единственная купюра, которая так сделана, потому что на 20 грн такой штуки нет, — объяснил он

Для примера Михаил Чумак показал купюры 2006 года. На банкноте 10 гривен (вверху) изображение Ивана Мазепы выполнено красным.

Купюры 10 гривен 2006 года и 20 гривен

Какими купюрами со 2 марта уже нельзя рассчитаться

