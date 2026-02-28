Он предупреждает об опасности: какой дорожный знак часто забывают водители

Его устанавливают на особо опасных участках дорог

Есть дорожный знак, который большинство водителей почти не замечает и часто о нем забывает, хотя он может спасти жизнь. Он предупреждает об опасных участках дороги.

Им является знак "Падение камней". Как поясняют на сайте "Green-Way", он предупреждает об участках дорог, где возможны обвалы, оползни, схождение снежных лавин и падение камней на проезжую часть.

Знак устанавливают преимущественно на горных дорогах, где риск камнепадов высок. Он сигнализирует о вероятности новых обвалов, оползней, сходе снежных лавин и, следовательно, падении камней на проезжую часть. Вне населенных пунктов его размещают за 150-300 метров до опасного участка, в городах и селах — за 50-100 метров.

Дорожный знак и дорожная ситуация. Фото: Телеграф

Водителям, увидев его, следует снизить скорость, внимательно следить за дорогой и быть готовыми к внезапному препятствию. Игнорирование предупреждения может привести к серьезным последствиям, ведь опасность на таких участках возникает неожиданно.

