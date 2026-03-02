Зустрічається рідко, але ігнорувати небезпечно: про який знак часто забувають водії

Він встановлюється на особливо небезпечних ділянках дороги

Українські водії добре пам’ятають про обмеження швидкості чи заборону обгону, однак деякі дорожні знаки з часом просто "випадають" з голови.

Один із таких — попереджувальний знак "Перегін худоби". Його можна побачити нечасто, адже встановлюють його переважно там, де є ферми, колгоспи та пасовища. У містах таких ділянок практично немає, тому багато водіїв забувають про його значення.

На сайті "Green Way" пояснили, що цей знак попереджає про можливий вихід свійських тварин на проїжджу частину. Йдеться про ділянки поблизу тваринницьких господарств, пасовищ або місць перегону худоби. У сільській місцевості тварини можуть опинитися на дорозі несподівано, і встановити знаки абсолютно всюди неможливо.

Дорожній знак та дорожня ситуація. Фото: Телеграф

Експерти наголошують: побачивши такий знак, водій має бути готовим до раптової появи корів, овець чи іншої худоби на дорозі. У таких випадках варто завчасно зменшити швидкість, підвищити уважність і бути готовим безпечно об’їхати тварину, не створюючи аварійної ситуації.

Знак "Перегін худоби" поза населеними пунктами встановлюють на відстані 150–300 метрів до початку небезпечної ділянки, а в межах населених пунктів — за 50–100 метрів. Тож навіть якщо він трапляється рідко, ігнорувати його не можна, адже від уважності водія залежить безпека всіх учасників руху.

